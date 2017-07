Begeisterte Barfußläufer auf dem Briloner Barfußpfad

Brilon-Totallokal: Themenwanderung mit dem Titel Wandern & Barfußpfad…

brilon-totallokal: Bereits zum 5. Mal veranstaltete der Kneippverein Brilon eV eine Themenwanderung mit dem Titel Wandern & Barfußpfad. Da das Wetter zu Beginn nicht so richtig mitspielte, traf sich gesamte Gruppe im Stadtraum des Hotels am Kurpark. Hier konnte die Gruppe unter der Leitung von Sigrid Bork zunächst eine kurze Einstimmung zum Thema vornehmen.

Dann ging es auch schon los: Schuhe und Strümpfe aus und nach ein paar gymnastischen Aufwärmübungen verließ die Gruppe das Hotel, um den Barfußpfad zu testen. Auch die regennassen Wiesen luden ein, mit nackten Füßen erkundet zu werden. Einige Abschnitte entwickelten sich dann aber doch zu einer Herausforderung: Steine waren nicht jedermanns Sache, wohingegen die weichen Untergründe wie Mulch, Holz oder Sand Zustimmung fanden. In der Mitte nahm die Gruppe dann am gemeinsamen Wassertreten im frisch renovierten Tretbecken teil. Im Storchenschritt wurde das Becken durchlaufen, bevor anschließend wieder für Erwärmung gesorgt wurde. Einige Teilnehmerinnen wählten aber auch das Armbad – die bekannte Kneippsche Tasse Kaffee – oberhalb des Tretbeckens. Der Rest des Barfußpfades verlangte noch einmal eine gute Balance der Teilnehmer. Die Holzstämme waren durch den vorherigen Regen doch sehr rutschig geworden. Zum Schluss traf die Gruppe wieder im Hotel ein und alle waren sich einig, welch tolle Freizeitmöglichkeiten doch in Brilon und Umgebung bestehen.

Also, nichts wie raus in die Natur und die herrlichen Wege und Parks in und um Brilon genießen.

Text: Sigrid Bork

