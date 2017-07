SV Brilon spielt bereits um 11.30 Uhr gegen ASC 09 Dortmund

Brilon-Totallokal: Gespielt wird im Sportzentrum „Jakobuslinde“ in Brilon um 11.30 Uhr…

brilon-totallokal: SVB-Fans aufgepasst: Entgegen der Meldung vom 04. Juli beginnt das Freundschaftsspiel im Rahmen der Saisoneröffnung zwischen dem SV 20 Brilon und dem Oberligisten ASC 09 Dortmund am Sonntag, 09. Juli 2017 bereits um 11.30 Uhr und nicht wie berichtet um 15.00 Uhr! Gespielt wird im Sportzentrum „Jakobuslinde“ in Brilon. Co-Trainer Sebastian Hillebrand und Chefcoach Stephan Vogel (Foto, von links) werden in dieser interessanten Begegnung sicher den Neuzugängen des SV Brilon die Möglichkeit geben, sich vor heimischem Publikum zu präsentieren. Selbstverständlich werden kühle Getränke und Briloner Currywurst im Angebot sein, der Sonntagsbraten kann in der Tiefkühltruhe bleiben.

Quelle: Peter Tilli

