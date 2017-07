Ämterübergabe Lions-Club Brilon-Marsberg

Brilon-Totallokal: Der Serviceclub wird nun ein Jahr lang von Hubertus Schulte aus Winterberg-Siedlinghausen geführt.

brilon-totallokal: Der Lions-Club Brilon-Marsberg hat turnusgemäß einen neuen Präsidenten: Der Serviceclub mit 41 Mitgliedern wird nun ein Jahr lang von Hubertus Schulte aus Winterberg-Siedlinghausen geführt. In einem Festakt hat er das Amt von seinem Vorgänger Dr. Ralf Beyer aus Marsberg übernommen. Ein Programm-Schwerpunkt wird das Thema „Nachhaltigkeit“ sein. So wird der Lions-Club unter anderem im Briloner Bürgerwald Bäume pflanzen, aber sich auch in Vorträgen über den Verein „Herzstück Familie“ oder den Nachwuchs im Bob-und Schlittensport informieren. Dafür wird Steffen Wöller, Rennrodel-Weltmeister und Junioren-Cheftrainer zu Gast sein. Kultureller Höhepunkt ist ein Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Kassel am 14.11.2017 in Brilon. Es spielt aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Lions-Clubs-International. Zum Konzert sind alle Musikinteressierten willkommen. Und selbstverständlich wird es auch in diesem Jahr wieder den schon traditionellen Lions-Weihnachtskalender geben, der Erlös geht an Jugendeinrichtungen in Brilon und Marsberg. Getreu dem weltweiten Lions-Motto „We serve – wir dienen“.

Quelle: Lions Club Brilon-Marsberg / i. A. Joachim Richter

