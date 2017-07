Briloner MusikSommer startet mit Still Collins

Brilon-Totallokal: Marktplatz wird zur Bühne – Freitag Pit Hupperten

brilon-totallokal: Der Briloner MusikSommer verspricht auch zum 20-jährigen Jubiläum Live-Musik der Extraklasse. Am Donnerstag, 13. Juli 2017 präsentiert das Team von BWT-Brilon Kultour mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Hochsauerland, der Warsteiner Brauerei, der Firma EGGER, den Briloner Stadtwerken und Afri-Cola ab 19.30 Uhr Still Collins. Diese Band bietet Collins und Genesis-Tribute der Extraklasse und wird den Marktplatz in Brilon zur Open-Air-Konzertarena verwandeln.

Mit Pit Hupperten und seinen Allerwertesten steht am Freitag (ebenfalls 19.30) ein neues Bandmitglied der Kölner Kultgruppe „Bläck Föös“ auf der Bühne. Diese Band ist ein Muss für Musikbegeisterte, ist durch Funk und TV bekannt und kommt zum Musik-Sommer-Geburtstag nach Brilon.

Für das leibliche Wohl bei allen Veranstaltungen von BRILON OPEN AIR sorgt das Team von „LOK-Event“. Und damit alle Besucher entspannt feiern können, steht für den Heimweg das „AnrufSammelTaxi“ (AST) der RLG unter der Telefonnummer 0 29 61/97 02 97 zur Verfügung.

Nähere Informationen zum kompletten BRILON OPEN AIR-Programm bei BWT-Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder Email kultur@brilon.de.

Quelle: Jörg Schlüter / Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon