Spannende Shoppingerlebnisse „Made in Sauerland“ auf einen Blick

brilon-totallokal: Design-Porzellan aus Marsberg, Strümpfe aus Schmallenberg, Töpfe, Pfannen und Elektrogeräte aus Sundern und Neheim-Hüsten – im Sauerland sind zahlreiche bekannte Marken nicht nur zu Hause, sondern werden auch direkt vor Ort in Werks- oder Fabrikverkäufen angeboten. Damit sowohl Einheimische als auch Gäste die Produkte der Hersteller schnell und unkompliziert finden, präsentiert nun die neue Website www.werksverkauf-sauerland.de gebündelt das breite Spektrum der regionalen Markenfirmen. Aber auch Direktvermarkter, Hofläden, Brauereien und Brennereien werden übersichtlich dargestellt.

„Unter dem Motto ´Kooperation statt Konkurrenz´ haben wir aktuelle Angebote der heimischen Unternehmen als Internet-Einkaufsführer zusammengefasst“, erläutert Carsten Rose, Leiter des Projektes „Werksverkauf Sauerland“. Dabei verstehe sich die neue Internetpräsenz einerseits als Dachmarke sowie andererseits als Informationsplattform für alle relevanten Partner in Südwestfalen und zeichne sich besonders durch das frische Design aus. Zudem erlaubt die reduzierte Menüführung einen schnellen Überblick über Themen und Funktionen und bietet somit auch eine gesteigerte Flexibilität beim Surfen.

Schon auf der Startseite vermitteln ausdrucksstarke, großformatige Bilder und knackige Texte ein spannendes Shoppingerlebnis. Neben detaillierten Produktbeschreibungen und Anfahrtsskizzen zum jeweiligen Standort wird jedes Unternehmen zusätzlich in einem Kurzporträt vorgestellt. Weiterhin finden die Seitenbesucher mit nur wenigen Klicks aktuelle Öffnungszeiten, Tipps und Termine sowie eine interaktive Übersichtskarte. So bietet die Seite nicht nur für Sauerländer, sondern auch für die zahlreichen Urlauber und Tagesausflügler ein unvergessliches Einkaufsvergnügen auf einen Blick. Der Besuch bei einem Markenhersteller, in einem Hofladen oder eine spannende Betriebsbesichtigung kann, besonders bei schlechtem Wetter, eine kurzweilige Ergänzung zum Shopping im Einzelhandel sein. Neben der ansprechenden, aufgelockerten Optik zeichnet sich die neue Internetseite auch durch eine hohe Nutzerfreundlichkeit aus, da das Design responsiv ist, sich also den Eigenschaften von Smartphones oder Tablets optimal anpasst.

„Bundesweit gibt es keine Region mit einem annähernd vergleichbaren Angebot bekannter Marken gepaart mit vielen regionalen Spezialitäten und Geheimtipps“, betont Rose. „Um diese große Produktvielfalt zu bündeln und übersichtlich darzustellen, haben wir die Plattform www.werksverkauf-sauerland.de erstellt.“ Zudem sollen aber auch neue Impulse für die Zusammenarbeit von Akteuren aus der Tourismusbranche mit der heimischen Wirtschaft geschaffen werden: „Die Leistungen heimischer Unternehmen und Handwerksbetriebe sind für uns eine wichtige Facette beim Aufbau einer starken ‚Marke Sauerland‘ für die Region, sowohl als erlebnisreiches Reiseziel als auch als attraktiver Lebensraum“, erklärt Dr. Jürgen Fischbach, Marketingleiter beim Sauerland-Tourismus.

Die neue Seite ist unter der Adresse https://www.werksverkauf-sauerland.de/ zu erreichen.

In wenigen Klicks zum Schnäppchen: Denn die neue Internetseite www.werksverkauf-sauerland.de bündelt alle Informationen rund um das Thema Werks- und Fabrikverkäufe im Sauerland.

Quelle: Sauerland-Tourismus e.V. / Foto: Nadja Reh

