Stadtbibliothek Brilon: Team-Fotoshooting, digitale Bibliotheksrallye und Wolkenzeichnen

brilon-totallokal: Sie heißen „Die zwei Unicorns“, „Die 3 Namenlosen“, „SSH Powergirls“ oder „Die Steinis“ – die ersten Teams haben sich bereits zum Sommerleseclub der Stadtbibliothek Brilon angemeldet. Teams und alle anderen Teilnehmer des Sommerleseclubs sind herzlich zum Foto-Shooting eingeladen. Am Samstag, den 8. Juli von 11 bis 13 Uhr und am Mittwoch, den 12. Juli von 15 bis 18 Uhr findet im SLC-Clubraum der Bibliothek eine Foto-Aktion statt. Mit Hilfe der sogenannten Greenscreen-Technik können die Leseclubber in fremde Welten eintauchen und sich auf dem Mond, im wilden Western oder vor einer magischen Bücherwand fotografieren lassen.

Am Freitag, den 14. Juli bietet die Stadtbibliothek eine digitale Bibliotheksrallye ein. „Mit Hermine durch die Bücherei“ ist eine Rallye, die mithilfe der Biparcours-App durchgeführt werden kann. Diese Rallye ist mit dem eigenen Handy möglich oder gegen Pfand auch mit Tablets aus der Bibliothek.

Am Mittwoch, den 19. Juli findet von 15 bis 18 Uhr die Aktion „Wolkenzeichnen“ für 7 bis 10jährige statt. Wie man aus einfachen Wolkenbildern phantasievolle Geschichten erzählen kann, das erleben die Kinder in diesem Workshop.

Für die oben genannten Veranstaltungen sind keine Anmeldungen erforderlich. Weitere Infos: Stadtbibliothek Brilon Tel. 02961 / 794460

