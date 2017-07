Thomas Kenzler „NEUER“ Schützenkönig in Brilon Wald

Brilon-Totallokal: (Hier zu den Bildern) 2 stündiges und sehr spannendes Vogelschiessen Brilon Wald…

brilon-totallokal: Über eine gut besuchtes fast 2 stündiges und sehr spannendes Vogelschiessen konnte sich der Heimatschutzverein in Brilon-Wald am vergangenen Sonntag freuen. Nach den Ehrenschüssen von MdB Dirk Wiese, Bürgermeister Christof Bartsch, dem ehem. König Oliver Schröder und dem 1. Vorsitzenden Uwe Vogel nahm das Ringen um die Königswürde fahrt auf. Andreas Otto holte sich den Kopf, der linke Flügel ging an Timo Henneke, der rechte an Jürgen Frigger.

Nach 265 Schuss gelang es dann Thomas Kenzler (51) den Vogel von der Stange zu holen. Zu seiner Königin nahm er seine Frau Beate. Die Altenpflegerin und der Schreiner wohnen bereits seit 9 Jahren in Brilon-Wald. Gemeinsam mit ihren 3 Kindern Marcel, Allina und Phillipp freuen sich die beiden auf ein tolles Königsjahr im Kreise der Brilon-Walder. Einen Vorgeschmack auf das kommende Jahr gab es bereits am Abend in der Schützenhalle.

Viezekönig wurde der ehemalige Brilon-Walder Thorsten Kroll.

Quelle Text: Ariane Drilling – Brilon Wald / Bilder: Ulrich Trommer

