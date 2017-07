Atempause für pflegende Angehörige im Juli

Brilon-Totallokal: „Meine Beerdigung zu Lebzeiten regeln“



brilon-totallokal: Die nächste Atempause für pflegende Angehörige findet am morgigen Dienstag, 11.07.2017, von 19 bis 20.30 Uhr im Raum „Stadtblick“ des Seniorenzentrum St. Engelbert am Hohlweg 8 in Brilon statt. An diesem Abend spricht Heinz Jürgen Tilli, Bestatter in Brilon, unter der Überschrift „meine Beerdigung zu Lebzeiten geregelt bekommen“ über die unterschiedlichen Bestattungsmöglichkeiten und deren Kosten sowie welche Möglichkeiten der Vorsorge es gibt.

Die Atempause ist ein kostenloses und offenes Gruppenangebot für pflegende Angehörige, das einmal monatlich stattfindet und Raum für Austausch und Fachinformationen geben möchte. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen. Die neuen Flyer mit dem Halbjahresprogramm bis Dezember sind in der „HilfeStelle“ im Seniorenzentrum St. Engelbert, der Caritas-Geschäftsstelle, der Sozialstation, dem Tagespflegehaus oder im Internet unter www.caritas-brilon.de erhältlich. Information auch unter (02961) 9657414.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

