Bei den Wahlen wurden alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt

brilon-totallokal: Die Generalversammlung der Briloner Bauhandwerker fand turnusmäßig in diesem Jahr in der Destillerie 1113 in Nehden statt.

Bei den Wahlen wurden alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt: 1. Vorsitzender: Joachim Richter, 2. Vorsitzender: Andreas Kaefer, Kassierer: Stefan Rüther, Schriftführer: Ulrich Hilkenbach, Beisitzer: Michael Ernstberger, Albert Tilly, Burkhard Brauer, Stefan Schmidt, Günter Wiese und Matthias Kappe. Als Gäste waren Christian Leiße und Stefan Scharfenbaum vom Gewerbeverein Brilon und dem Fachausschuss Prima Brilon anwesend. Nach einem regen Austausch über aktuelle Bauthemen und allgemeine Briloner Wirtschafts-Themen wurde bis in den späten Abend hinein diskutiert .

Quelle: Joachim Richter, 1. Vorsitzender Briloner Bauhandwerker

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon