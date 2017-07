Klönen & Kaffee auf dem Briloner Altstadtfest

„Der Briloner Markplatz ist seit je her ein Platz zum Nölen und Klönen, wie wir Briloner sagen“, so der erste Vorsitzende Stefan Scharfenbaum von Prima Brilon, Veranstalter des alljährlichen Altstadtfestes. „Warum also nicht die Bürger und Gäste zu einer Tasse Kaffee an diesem zentralen Punkt in unsere Stadt einladen?“. Neudeutsch nennt man die diese Art seine Stadt neu zu entdecken „Slow buy“, sozusagen der gemütliche Einkauf; einfach Schlendern durch die Stadt. Für 2,50 € pro Person hat man im Vorfeld die Möglichkeit, einen Sitzplatz zu erwerben, inklusive einer Tasse Kaffee. Kuchen oder Waffeln werden an verschiedenen Ständen durch Briloner Vereine angeboten. Der Erlös aus dem Verkauf der Sitzplätze geht an die Rhönrandgruppe des TV-Brilon, die auch für den Kaffeeausschank zuständig ist. „Seinen Lieblings-Kaffeebecher und einen Kuchenteller mit Besteck bringt sich jeder von zu Hause mit. Das schont die Umwelt und hat eine persönliche Note“, erklärt Christian Leiße vom Briloner Gewerbeverein. Platzkarten für die Tische, inkl. einem Gutschein über einen Kaffee gibt es ab sofort beim Vorstand von Prima Brilon: Die Schatzkiste, Christian Leisse, BWT, Raumausstattung Brauer, Tommys Restaurant, Dress Up, Heimweh und Kleinkariert. Die Veranstalter sind sich sicher: der neugestaltet Petrus auf seinem Kump wird schon für gutes Wetter sorgen!

BU.: Zur größten Kaffeerunde in der Briloner Geschichte lädt der Vorstand mit Beitrat von Prima Brilon mit Beitrat ein v.l: Thomas Mester (BWT), Astrid v. Rüden (Kleinkariert), Burkhard Brauer (Brauer Raumausstattung), Stefan Scharfenbaum (1. Vorsitzender Prima Brilon/Die Schatzkiste), Thomas Hillebrand (Tommys Restaurant), Oliver Dülme (Schriftführer/BWT), Christian Leiße (1. Vorsitzender Gewerbeverein/Leisse Moden), Jutta Sager (Heimweh) und Carina Rüsing (Dress up)



Quelle: Prima Brilon, Stefan Scharfenbaum, Christian Leiße