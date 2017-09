Verbindung von Tradition und Moderne – Erste E-Tankstelle im Hotel Rech, Brilon

Brilon-Totallokal: Die neue E-Ladestation direkt am Hotel Rech Verbindung von Tradition und Moderne

brilon-totallokal: Brilon, 6. September 2017. Um 15 Uhr hat Bürgermeister Dr. Christof Bartsch die erste E-Ladestation in der Kernstadt Brilon eingeweiht. Die neue E-Tankstelle wurde vom Hotel Rech in der Hoppecker Straße installiert und zeigt, wie die Inhaberfamilie Gartner die Tradition des Hauses mit der Moderne gekonnt verbindet.



Ab sofort können sich alle Besitzer von E-Fahrzeugen in der Kernstadt Brilon mit der Energie der Ladeinfrastruktur des Hotel Rech versorgen. Damit unterstreicht die Familie Gartner, dass sie ihr Traditionshaus im Sinne Ihrer Gäste weiter entwickelt und für die Zukunft neue Akzente setzt. Denn wo wir heute noch tanken, werden wir absehbarer Zeit mit der e-Mobilität laden. Laden können wir zwar jetzt noch nicht an jeder Ecke, aber ein bundesweit fein verteiltes Stromnetz steht zur Verfügung, aus dem wir schöpfen können.

Brilon zeigt ihre Zukunftsfähigkeit mit dem Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität. Eine Stadt, die den Spagat zwischen Tradition und Modere ebenfalls meistert.

„Wir sind sehr stolz darauf, mit unserem Hotel die erste E-Ladestation in der Kernstadt Brilon präsentieren zu dürfen. Das ist ein Meilenstein in unserer Weiterentwicklung und ein fantastischer Service für alle Gäste, die in unsere schöne Stadt kommen. Ein besonderer Dank gilt unserem Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, der es sich nicht hat nehmen lassen, mit uns die neue Infrastruktur einzuweihen“, freut sich Hotelinhaber Florian Gartner über die neue E-Zapfsäule.

Ein besonderes Bonbon hat der Hotelinhaber noch für seine Gäste in der Tasche:

„Bis September nächsten Jahres sind alle Hotelgäste, die mit ihrem E-Auto nach Brilon kommen zum kostenlosen Tanken eingeladen. Für die Briloner gilt dieses Bonbon natürlich auch! Bei jeder Tischreservierung im Restaurant Gartner, dürfen sich die Gäste während des Essens ihr E-Auto kostenlos laden!“ freut sich Florian Gartner.

Die Ladestation ist die Synapse im intelligenten Stromnetz – natürlich mit Ökostrom und klimaneutral. Sie wartet mit einem herausragenden, nachhaltigen Design mit hohem Wiedererkennungswert auf und offeriert Integrationsfähigkeit standardisierter technischer Bauteile. Für den Benutzer und die Hotelgäste ist die Bedienung sehr einfach – gepaart mit einer hohen Produktsicherheit. Das einzigartige und stabile Material (Spezialbeton) belastet das Klima und die Umwelt äußerst gering.

