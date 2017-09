Wieviel Stoff ist im Bier?

Brilon-Totallokal: Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Olsberg bestimmen Ethanolgehalt für die Suerlänner Brauerei

brilon-totallokal: Schülerinnen und Schüler des Bildungsganges „Chemisch-Technischen Assistenten“ des Berufskollegs Olsberg (BKO) haben in einer Zusammenarbeit mit der Suerlänner Brauerei den Ethanolgehalt der dort gebrauten Biere bestimmt. In einem zweitägigen Projekt wurden drei Biersorten der Suerlännner Brauerei auf ihren Ethanolgehalt auf 0,1 Vol.-% genau bestimmt. Das verwendete Verfahren ist die Gaschromatographie mit Headspace-Technik. Das verwendete Verfahren findet auch bei den großen Brauereien im HSK Anwendung und wird im Rahmen der Ausbildung am BKO vermittelt.

Der Geschäftsführer der Suerlänner Brauerei Herr Sebastian Schmidt meinte zu dem Projekt: „Ich freue mich über die Analyse in Zusammenarbeit mit dem Berufskolleg. Für kleine Brauereien sind die Geräte zur genauen Bestimmung der Ethanolgehalts nicht wirtschaftlich. Mit dieser Analyse ist es möglich Brauprozesse und Qualität zu überwachen und zu optimieren. Eine weitere Zusammenarbeit mit dem Berufskolleg Olsberg ist daher in Planung. “Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu „Ich lade alle in den grünen Apfel nach Siedlinghausen ein, wo man sich von dem Ergebnis der Arbeit überzeugen kann.“

Der Bildungsgangleiter der chemisch technischen Assistenten Herr Dr. Gerhard Disse ist überzeugt; „Nur durch eine stetige Zusammenarbeit mit Betrieben aus der Umgebung können die relevanten Fragestellungen für den hiesigen Arbeitsmarkt festgestellt werden. So bleibt unsere Ausbildung attraktiv für Betriebe. Mit diesen und anderen Projekten stellen wir die hohe Qualität unserer Ausbildung jedes Jahr aufs Neue sicher.“

BU.: Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse der chemisch-technischen Assistenten im Labor für Instrumentelle Analytik des Berufskollegs Olsberg bei der Übergabe ihrer Analyseergebnisse an Herrn Sebastian Schmidt (rechts mit Analyse-Zertifikat) von der Suerlänner Brauerei.

Quelle: Margarete Menke, Schulverwaltungsassistenz

