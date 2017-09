Clubmeisterschaft 2017 im GC Brilon

Brilon-Totallokal: Wieder einmal konnten sich die Teilnehmer der diesjährigen Clubmeisterschaft beim Zählspiel über 54 Löcher beweisen…

brilon-totallokal: Die neue Struktur der Bewertung sorgt dafür, dass es mehr Siegesmöglichkeiten in den unterschiedlichen Klassen gibt.

Es war ein schweres Spiel für die Golfer und Golferinnen, die am 2.9. antraten, um die 1.der drei Runden zu spielen. Regenschauer und nasses Gras setzten den Spielern zu. Erfreulich war die Teilnahme vieler Spieler, die aufgrund ihres hohen HCPs wenige Chancen auf den Sieg hatten.

Schon am ersten Tag war ein Siegertrend auszumachen. Bei den Herren schloss Manfred Heuft mit 77 vor Jörg Albers mit 78 und Jörg Schirmak mit 85 Schlägen ab.

Christiane Bludau lag mit 91 vor Birgitt Krämer und Brigitte Pannhorst schlaggleich mit 94 Schlägen.

Noch war alles offen, als am Sonntag die 2. Runde startete. Chiara Dünschede spielte sich in der zweiten Runde auf 193 und lag dicht hinter den Damen Krämer und Pannhorst , die wieder schlaggleich mit 192 abschlossen. Chr. Bludau war immer noch souverän mit 188 in Führung.

Bei den Herren behauptete Manfred Heuft klar seine Position.

Die dritte Runde entschied:

Clubmeister Herren: Manfred Heuft, 238 Schläge

Clubmeister Damen: Christiane Bludau,282 Schläge

Sieger nach 2 Runden:

Clubmeister AK 50-65: Jörg Schirmak,168 Schläge

Clubmeisterin AK 50-65: Birgitt Krämer,192 Schläge

Clubmeister Jungsenioren AK 35 – 50 : Friedrich Wilke, 169 Schläge

Clubmeisterin AK 35 -50 : Cornelia Bakhuys,207 Schläge

Clubmeister Jugend : Niklas Künemund 148 Schläge

Clubmeisterin Jugend: Chiara Dünschede 143 Schläge

Nettoklasse B 18,6-23,3 (2 Runden)

1.Peter Stickel 146 Nettoschläge

2.Karl Dünschede 146 Nettoschläge

3.Ulrich Hilkenbach 151 Nettoschläge

Nettoklasse C 23,4-54 (2 Runden)

1.Dieter Menke 65 Nettopunkte

2.Jörg Stremme 64 Nettopunkte.

3.Marc Mahler 63 Nettopunkte

Herzlichen Glückwunsch allen Siegern!

Quelle: Friederike Driller

