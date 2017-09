Förder-Verein für Gesundheit, Vitalität und Lebensqualität e.V.

Brilon-Totallokal: Entdecke Deine körpereigene Lebenskraft und innere Harmonie mit den Klangschalen

brilon-totallokal: Am Donnerstag, den 14.09.2017 laden Mitglieder des Förderverein für Gesundheit, Vitalität und Lebensqualität um 19:00 Uhr zu einem Erlebnisvortrag mit den Klangschalen in das “Hotel am Kurpark“ (Seminarraum), Hellehohlweg 40, 59929 Brilon ein.

Unter dem Motto „ Entdecke Deine körpereigene Lebenskraft und innere Harmonie mit den Klangschalen“ wir erfahren: Wie Klänge und Schwingungen als Entspannungstechnik in vielen Bereichen eingesetzt werden. Welche Wirkung diese auf körperliche und geistige Blockaden haben können und warum sie bei Stress und Unruhezustände zu Entspannung helfen können. Als Highlight des Abends genießen wir eine Klangreise, die unseren Körper in Balance versetzen kann.

Anmeldung bitte unter 0160-259.18.95, Eintritt kostenfrei

Quelle: Kathrin Schirmer

