Caritas-Aktionsstand zur Bundestagswahl

brilon-totallokal: Mit der Aktionsreihe „Wählt Menschlichkeit” sensibilisiert der Deutsche Caritasverband landesweit vor der Bundestagswahl für Werte und Ideale, die das Zusammenleben in Deutschland ausmachen. An der Aktion beteiligt sich auch der Caritasverband Brilon mit einem Aktionsstand in Winterberg.

„Es gilt die Zusammenarbeit mit all denen zu suchen, die sich für menschliche Solidarität einsetzen und sich mit denen argumentativ auseinanderzusetzen, die andere Meinungen vertreten“, kündigt Heinz-Georg Eirund, Vorstand Caritasverband Brilon, an: „Dabei geht es nicht um eine Wahlempfehlung!“ Die Caritas Brilon will mit dem Aktionsstand dem Menschen ein Forum zum Austausch geben.

Darüber hinaus können sich Interessierte unter anderem an der Fotokation „Wählt Menschlichkeit“ beteiligen und an der Umfrage „HeimatlICH – wir fragen dich“ teilnehmen. Das Team der Caritas Brilon freut sich am Samstag, 16. September, zur Marktzeit von 8 bis 13 Uhr auf viele Begegnungen und gute Gespräche. Der Aktionsstand steht am Winterberger Marktplatz.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V. / Weitere Informationen unter www.caritas-brilon.de

