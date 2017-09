10 Jahre Dorfplatz Altenbüren

Brilon-Totallokal: Partnerschaftsvereinigung geht für die EU auf die Straße

brilon-totallokal: Altenbüren. Vor zehn Jahren, am 9. September 2007 wurde der Altenbürener Dorfplatz eingeweiht. Für die Dorfgemeinschaft Altenbüren ging damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, konnte doch auf diese Weise ein Ruhepol an der viel befahrenen Kreuzung in der Dorfmitte geschaffen werden.

Auch der originalgetreue Nachbau des historischen Möhnekumps wurde seinerzeit in den Dorfplatz integriert. Mit dem alten Möhnekump verbinden die Altenbürener viele Erinnerungen, war er doch solange die Erinnerung zurückreicht DAS Wahrzeichen und DER Treffpunkt des ganzen Ortes.

Das zehnjährige Jubiläum des Dorfplatzes möchte die Dorfgemeinschaft feiern und lädt am Sonntag, den 17. September zu einer Jubiläumsfeier ein. Die Feier beginnt um 9.30 Uhr mit einer Heiligen Messe in der Pfarrkirche. Daran schließt sich ein Frühschoppen an, der mit Rücksicht auf die jahreszeitlich bedingte unsichere Wetterprognose am Pfarrheim stattfindet. Mittags gibt es leckere Suppen vom Suppenkasper aus Brilon. Die Dorfgemeinschaft Altenbüren lädt zur Feier herzlich ein.

BU.:Foto des Dorfplatzes mit Möhnekump

Quelle: Marc Reermann

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon