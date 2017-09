Kleine Kunst-und Naturexperten vor Ort in der Hilbringse

Brilon-Totallokal: „ Die Natur bietet die besten Ideen und Materialien!“

brilon-totallokal: „ Die Natur bietet die besten Ideen und Materialien!“ so das eindeutige Urteil der Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a der GS. Alme, als sie zum Schluss begeistert ihr gemeinschaftliches Kunstwerk aus ihren Funden am Wegesrand begutachteten.

Doch der Reihe nach!… Zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Frau Fischer und Begleiterin Frau Gerbracht besuchten die Kinder das 4. Offene Atelier des Kunstvereins Brilon an Hiebammen Hütte am Rothaarsteig.

„Brilon natürlich“ hatte auch in diesem Jahr wieder Schulklassen dazu eingeladen. „Unter Holz“ hieß das Thema für die sechs ausgewählten Künstlerinnen, und der Duft der Kiefernspäne zog die Kinder sofort magisch an. Den erzeugte die Bildhauerin Malika Gunesh, die einen Stamm mit Kettensäge und Spezialwerkzeug filigran bearbeitete.

Zuvor stimmte Geoparkführerin Cordula Vellmer als Leiterin dieses Morgens die Mädchen und Jungen auf den spannenden Vormittag mit einem Spiel ein, in dem sie selbst ihrer Kreativität freien Lauf ließen.

Beim anschließenden Rundgang wurde ihnen dadurch bewusst, wie sehr doch die Natur in all ihren Einzelheiten und ihrer Vielfalt das Wirken der Künstlerinnen bestimmte. Diese waren auf ihrer Motivsuche in der Umgebung auf faszinierende Formen und Farben gestoßen, von Pflanzen, Blättern und Steinen bis hin zu Insekten. Deren feingliedrigen Strukturen galt es nun detailgetreu zu erarbeiten und in ihre Werke einzubinden. Die genaue Beobachtung eröffnete dazu neue Einblicke! Die Mädchen und Jungen staunten nicht schlecht, wie unterschiedlich die Künstlerinnen das umsetzten und stellten viele Fragen. Fazit: Die Natur ist die beste Gestalterin und schafft in der Kunst viele Ausdrucksformen.

Genau das kam zum Schluss in ihrem phantasievollen Klassenkunstwerk aus Naturfundstücken heraus. Und wer weiß, vielleicht regt die Kinder aus Alme so manche Idee zum Weitermachen an.

