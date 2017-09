Neue Sprachkurse bei der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Brilon-Totallokal: Pünktlich zum Semesterstart beginnen auch die Sprachkurse bei der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

brilon-totallokal: Kurse in Brilon

In Brilon startet unter dem Motto „Englisch von Anfang an“ ein neuer Englischkurs für Anfänger. Der Kurs beginnt am 21. September und findet immer donnerstags morgens von 08:45 bis 10:15 Uhr im VHS-Haus in Brilon statt.

Für Teilnehmende, die bereits Englisch-Vorkenntnisse haben, startet am 21. September ein Englischkurs mit B1-Sprachniveau. Der Kurs ist auch für Wiedereinsteiger geeignet und findet immer donnerstags von 10:45 bis 12:15 Uhr ebenfalls im VHS-Haus statt.

Wer bereits Vorkenntnisse in Französisch aufweist und diese in einem Schnupperkurs in entspannter Atmosphäre wieder auffrischen möchte, dem sei der der Kurs „Französisch mit Vorkenntnissen“ empfohlen. Dieser beginnt am 16. September und findet an drei Samstagen von 09:00 bis 12:15 Uhr im VHS-Haus in Brilon statt.

Kurse in Olsberg

In Olsberg beginnt ein neuer Englischkurs, der sich an Anfänger mit Vorkenntnissen aus der Schule oder vergangenen Sprachkursen richtet. Ihre Kenntnisse werden Schritt für Schritt aufgefrischt und erweitert. Beginn ist der 19. September. Der Kurs findet immer dienstags von 18:00 bis 19:30 Uhr in der Hauptschule in Olsberg statt.

Und wenn Sie bereits Grundkenntnisse in Spanisch aufweisen, diese jedoch vertiefen und erweitern wollen, ist der Kurs „Spanisch für Anfänger mit Vorkenntnissen“ das Richtige für Sie. Dieser Kurs beginnt am 18. September und findet immer montags von 19:00 bis 20:30 Uhr in der Hauptschule in Olsberg statt.

An Teilnehmende, die bereits Fortgeschrittenenkenntnisse in Italienisch haben, richtet sich der Kurs „Italienisch Konversation“. In lockerer Runde wird sich dort über unterschiedliche Themen unterhalten und nebenbei die Grammatik vertieft sowie der Wortschatz erweitert. Der Kurs beginnt am 18. September und findet immer montags von 09:30 bis 11:00 Uhr in der Bildungswerkstatt in Olsberg-Bigge statt.

Info: Bei allen Sprachkursen gilt: Bei Unsicherheiten bezüglich des richtigen Kurses ist ein kostenloses „Schnuppern“ in allen Sprachkursen möglich. Weitere Informationen und Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 (Brilon) sowie 02962-3080 (Olsberg) oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch,Volkshochschule

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon