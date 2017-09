Pro Europa!

Brilon-Totallokal: Partnerschaftsvereinigung geht für die EU auf die Straße

brilon-totallokal: Die Partnerschaftsvereinigung Brilon macht Reklame für Europa. Sie kümmert sich ja schon seit Jahren um die Städtepartnerschaften (Hesdin(F), Heusden (B), Thurso (Schottland) und Buckow (Brandenburg) mit Schüleraustausch und Erwachsenenbegegnungen. Jetzt geht es darum, sich für ein geeintes Europa zu engagieren. Schließlich ist Europa ein riesiges Projekt der Integration und sorgt nicht zuletzt seit 70 Jahren für Frieden. Noch an zwei Samstagen, am 16.9. (vor der Rathaustreppe) und am 23.9. (auf dem Sparkassenparkplatz) wird zwischen 10 und 12 Uhr für Europa demonstriert. Die Veranstaltung ist überparteilich, neutral und friedlich. Es sollen sowohl Menschen angesprochen werden, die ohnehin schon politisch interessiert sind, als auch solche, die das Thema „Europa und EU“ bisher weniger interessiert hat.

An beiden Plätzen, zentral im Innenstadtgeschehen, sollen die Passanten zum Mitreden eingeladen werden. Es gibt ein „offenes Bürgermikrofon“, das jedem zur Verfügung gestellt wird, der etwas zur EU sagen möchte. Parteipolitisch geprägte Beiträge sind hierbei ausdrücklich nicht erwünscht. Stattdessen sollen Europafahnen geschwenkt werden, Lieder gesungen und Erfahrungen ausgetauscht werden. Unter dem Motto „Wir arbeiten an einem gemeinsamen und starken Europa!“ möchte die Partnerschaftsvereinigung die Mitbürger dazu motivieren ein positives Europabild, ein „Europa der Menschen“ in den Mittelpunkt zu stellen. „Gerade in Zeiten, in denen viele an Europa zweifeln, wollen wir daran erinnern, wie wichtig es ist, gegen Nationalismus und Populismus Position zu beziehen. Europa ist unser gemeinsames Haus, in dem wir in Frieden leben wollen“, so die Partnerschaftsvereinigung Brilon.

BU: Gerade der Jugendaustausch ist ein wichtiger Baustein für ein vereinigtes Europa

Quelle: Partnerschaftsvereinigung

