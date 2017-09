Sjaella beim Kerzenkonzert in Brilon

Brilon-Totallokal: Vokalensemble präsentiert Programm „Se(e)liger Advent“

brilon-totallokal: Das A-Cappella-Ensemble Sjaella kommt wieder nach Brilon! Mit ihrem Programm „Se(e)liger Advent“ werden die sechs Sängerinnen am Sonntag, 17. Dezember 2017 um 20.00 Uhr in der Nikolaikirche Brilon anlässlich des 129. Kerzenkonzertes zu Gast sein. Den Zuhörer erwartet an diesem Abend der typisch homogene, glasklare Klang der rein weiblich besetzten Formation in einem weihnachtlichen Programm mit Advents- und Weihnachtsliedern sowie Volksliedern aus aller Welt. BWT-Brilon Kultour lädt dazu ein, diese geballte Weltklasse in Brilon zu erleben. Tickets gibt es für 17 € im Vorverkauf online über www.ticket-regional.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Bild: A-Cappella-Klänge vom Feinsten: Sjaella kommt eine Woche vor Heiligabend nach Brilon.

Quelle: Thomas Mester – Leiter Kulturbüro „Brilon Kultour“

