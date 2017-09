Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad

brilon-totallokal: In der Einmündung der Straße „Ostring“ in die Bundesstraße 7 kam es am Donnerstag gegen 17 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Auf dem Motorrad saß ein 54- und 52-jähriges Pärchen. Die Frau und der Mann wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Als ein 54-jähriger Briloner mit seinem Auto vom Ostring in Richtung Kreisverkehr abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad. Durch den Rettungsdienst wurde das Paar aus Meschede ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad und das Auto mussten abgeschleppt werden.

Quelle: Polizei HSK