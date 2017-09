Erneuerung der Schilder der Partnerstädte an den fünf Ortseingängen Brilons

Brilon-Totallokal: Ein neues Schild für die Stadt Herbolzheim

brilon-totallokal: Die Stadt Brilon hat die Schilder der Partnerstädte an den fünf Ortseingängen erneuern lassen. Außerdem wird ein neues Schild für die Stadt Herbolzheim hinzukommen.

Bei der Unterzeichnung einer Freundschaftsurkunde zwischen den Städten Brilon und Herbolzheim, wird sich der Bürgermeister der Stadt Herbolzheim, Herr Ernst Schilling, am 14.09.2017 in Brilon aufhalten. In diesem Rahmen soll das Schild der Stadt Herbolzheim am Ortseingang „Altenbürener Straße“ gemeinsam von Herrn Bürgermeister Dr. Bartsch und Herrn Bürgermeister Schilling angebracht werden.

Dieser Termin findet statt am 14.09.2017 um 14 Uhr (Treffpunkt Ortseingang Altenbürener Straße). Die Unterzeichnung der Freundschaftsurkunde in Brilon findet am 14.9.2017, 16.00 Uhr im Bürgersaal des Rathauses statt.

Quelle: i.A. Jörg Schlüter, Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon