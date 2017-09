Sommerfest am Entenstall in Alme

Brilon-Totallokal: Trotz nicht optimaler Wetterbedingungen folgten zahlreiche Mitglieder, Freunde und politisch Interessierte der Einladung des Vorstands des SPD-Ortsvereins Brilon zum Entenstall nach Alme.

brilon-totallokal: Alme. In freundschaftlicher Runde tauschte man sich natürlich, kurz vor der Bundestagswahl, über aktuelle Themen der Bundespolitik mit dem heimischen Bundestagskandidaten Dirk Wiese (MdB) und Bürgermeister Christof Bartsch aus.

Wie in der Einladung zum Sommerfest ausdrücklich angeboten wurden auch die Wünsche und Möglichkeiten zur Zukunftsgestaltung der Briloner Dörfer ausgiebig diskutiert. Hervorzuheben ist hier der Wunsch u.a. aus Alme und Wülfte, für eine bessere Radwegeanbindung, insbesondere in Richtung Paderborn, zu sorgen.

Bürgermeister Dr. Bartsch konnte hierzu auch einigen anwesenden Mitgliedern der Radsportgruppen Alme und Wülfte mitteilen, dass hierzu bereits Abstimmungsgespräche mit der Bahnentwicklungsgesellschaft in Düsseldorf terminiert wurden. Weiterhin nahmen die anwesenden Almer Bürger gern zur Kenntnis, dass der Parkplatz am Almer Freibad “Badcelona“ auch als Übernachtungsplatz für Wohnmobile genutzt werden kann und dass dafür Hinweisschilder an den zuführenden Straßen installiert werden“.