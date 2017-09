Arbeiter von Baum erschlagen – Sturmeinsätze der Feuerwehr Brilon

Brilon-Totallokal: Aufgrund der Schwere der Verletzungen kam jede Hilfe für den 53-jährigen Mann zu spät.

brilon-totallokal: Auf einer Baustelle zwischen Brilon und Rixen wurde am Mittwochmittag ein Arbeiter von einem umstürzenden Baum tödlich verletzt. Die Feuerwehr Brilon wurde zunächst zu einer eingeklemmten Person alarmiert. Aufgrund der Schwere der Verletzungen kam jedoch jede Hilfe für den 53-jährigen Mann zu spät. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

In Scharfenberg geriet gegen Mittag im Siepen ein Baum in eine 10 kV Stromleitung. An der herabgestürzten Leitung geriet umliegendes Gebüsch und Unterholz in Brand. Der angeforderte Energieversorger schaltete die Leitung ab. Erst danach konnte die Feuerwehr mehrere Brandnester ablöschen und den Baum entfernen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Löschgruppen Scharfenberg und Altenbüren waren eine Stunde im Einsatz.

Am späten Nachmittag entfernte die Löschgruppe Alme einen umgestürzten Baum auf der L 637 zwischen Alme und Madfeld.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon / Pressesprecher Marcus Bange

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon