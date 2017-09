Hinweis der Stadt Brilon zur Bundestagswahl am 24. September 2017

Brilon-Totallokal: Anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl möchte die Stadt Brilon die Bürgerinnen und Bürger auf einige Aspekte hinweisen…

brilon-totallokal: Briefwahl Die Möglichkeit der Briefwahl besteht noch bis Freitag, den 22. September, 18.00 Uhr. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen (amtliche rote Umschläge) müssen am Wahltag bis spätestens 18.00 Uhr im Wahlamt vorliegen. Um dies zu gewährleisten sollten sie spätestens am Donnerstag, den 21. September abgeschickt werden. Danach besteht noch die Möglichkeit, die Wahlbriefe bis zum Wahltag, 18.00 Uhr in die Hausbriefkästen im Rathaus oder im Amtshaus einzuwerfen bzw. direkt im Wahlamt abzugeben. Später eingehende Wahlbriefe dürfen bei der Auszählung nicht berücksichtigt werden.

Die Briefwahlstimmen werden am Wahltag ab 18.00 Uhr im Amtshaus von sieben Briefwahlvorständen ausgezählt; deren Sitzungen sind öffentlich.

Erreichbarkeit des Wahlamtes

Das Wahlamt befindet sich im Amtshaus (Bahnhofstraße 33) und ist am Wahlwochenende wie folgt geöffnet:

Freitag, 22. September 08.00 Uhr – 18.00 Uhr

Samstag, 23. September 08.00 Uhr – 12.00 Uhr

Sonntag, 24. September 08.00 Uhr – 18.00 Uhr

Telefonisch ist das Wahlamt am Wahlwochenende (über eine Rufumleitung auch nach Dienstschluss) unter 02961 – 794 – 232 zu erreichen.

Wahlbezirkseinteilung

Die Wahlbezirkseinteilung, d.h. die Einzugsbereiche der einzelnen Wahlräume, hat sich seit der Landtagswahl im Frühjahr nicht geändert.

Wahlräume

Auch die einzelnen Wahlräume sind die gleichen wie bei der Landtagswahl im Frühjahr. Aufgrund der gleichzeitig stattfindenden Michaeliskirmes wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Wahlraum in der Marienschule (Wahlbezirk 070) nur bis 13.00 Uhr mit Fahrzeugen erreichbar ist und dies auch nur aus Richtung Kirchenstraße. Nach 13.00 Uhr ist der Wahlraum nur noch zu Fuß erreichbar. Die Stadt Brilon bittet hierfür bereits im Voraus um Verständnis.

Repräsentative Wahlstatistik

Im Wahlraum des Stimmbezirks Altenbrilon erhalten die Wahlberechtigten Stimmzettel, die mit einem Unterscheidungsaufdruck nach Altersgruppe und Geschlecht versehen sind. Diese Stimmzettel werden später vom Landesbetrieb IT.NRW für die landesweite Wahlstatistik ausgewertet. Das Wahlgeheimnis wird dadurch nicht verletzt.

Beweglicher Wahlvorstand

In der Seniorenresidenz Christophorushaus in Gudenhagen wird am Wahltag von 15.00 – 16.00 Uhr wieder ein beweglicher Wahlvorstand eingesetzt, um den dortigen Bewohnern die Teilnahme an der Wahl zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Voraussetzung hierfür ist jedoch der Besitz eines gültigen Wahlscheins, der bis zum 22. September, 18.00 Uhr im Wahlamt beantragt werden muss.

Ergebnispräsentation

Wer am Wahlabend am Verlauf der Ergebnisermittlung in Brilon bzw. im Hochsauerlandkreis interes-siert ist, kann diesen auf der Internetseite der Stadt Brilon www.brilon.de live mitverfolgen.

