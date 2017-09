Der Himmel weinte Freudentränen für die neue Partnerschaft

Brilon-Totallokal: Die bisherigen, zum Teil sehr verblassten Schilder wurden durch neue ersetzt

brilon-totallokal: Am 14. September stattete die Stadt Brilon an allen Eingangsstraßen die dort befindlichen Partnerschaftsschilder neu aus. Die bisherigen, zum Teil sehr verblassten Schilder wurden durch neue ersetzt. Aus diesem Anlass und zu der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde weilte der Bürgermeister der Stadt Herbolzheim/Baden Württemberg Ernst Schilling in Brilon. Zusammen mit dem Bürgermeister Dr. Christof Bartsch so wie der Vorsitzenden der Partnerschaftsvereinigung Anna Szczygiol und Karl Wiemeyer wurde bei widrigen Witterungsverhältnissen das neue, fünfte Partnerschaftsschild angebracht.

Text und Foto: Peter Kasper

