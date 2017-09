„Jung lehrt Alt“ in der Marienschule Brilon

Brilon-Totallokal: „ Jung lehrt Alt“ heißt es ab Ende Oktober wieder in der Marienschule Brilon.

brilon-totallokal: Dann werden wieder die kostenlosen Kurse „Handy/Smartphone“, „PC“, Tablet“ und „Situations-Englisch“ für die Generation 55plus für Brilon und Umgebung angeboten.

Schülerinnen und Schüler (Schülerlehrer) der Jahrgangsstufen 9 und 10 helfen den Seniorinnen und Senioren (Seniorschülern) ihr Wissen in den oben genannten Kursen zu vertiefen bzw. zu erweitern. In den Kursen sind natürlich auch Seniorschülerinnen und -schüler ohne Vorwissen in den einzelnen Themen herzlich eingeladen. Gelernt wird im 1:1-Verhältnis. Das heißt: Jeder Seniorschüler hat für die Dauer der Kurse “seinen“ Schülerlehrer an seiner Seite. Damit ist gewährleistet, dass jeder Seniorschüler mit seiner eigenen, ganz individuellen Einstiegsebene die Kurse beginnen kann.

Der Kurs startet in der Woche vor den Herbstferien mit einer Informationsveranstaltung und wird nach den Ferien weitergeführt, die Kursdauer beträgt mindestens 9 Wochen. Die Kurse finden einmal wöchentlich in der Marienschule Brilon, Schulstraße 18-20 statt, die auch die Räumlichkeiten mit ihrer Technik zur Verfügung stellt.

Die Anmeldung findet im Sekretariat der Marienschule in der Woche vom 09.10. – 13.10.2017 statt. Vorort füllen die interessierten Senioren einen Anmeldebogen aus und erhalten die Einladung zur Kennenlernveranstaltung mit allen weiteren Informationen. Die Öffnungszeiten des Sekretariats sind montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr.

Quelle: Friederic Köhler

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon