Kindertheater „Frieda und Frosch“

Brilon-Totallokal: Figurentheater in der Aula des Schulzentrums Brilon

brilon-totallokal: Am Mittwoch, 11. Oktober 2017 ist um 15.00 Uhr das Figurentheater „Tandera“ mit dem Stück „Frieda und Frosch“ in der Aula des Schulzentrums Brilon zu Gast. Alle Kinder ab 4 Jahren sind dazu eingeladen, die spannenden Geschichten von Kröte Frieda und Frosch Fredy zu erleben. Frieda ist eine Kröte, wie sie im Buche steht. Von ihr aus könnte der Winterschlaf das ganze Jahr dauern. Fredy, der Frosch, will dagegen keine Gelegenheit verpassen, die das Leben ihm bietet. Der Wechsel der Jahreszeiten ist für ihn ein aufregendes Ereignis.

All die spannenden Dinge will er natürlich mit seiner Freundin Frieda zusammen erleben, denn für Abenteuer braucht man einen guten Freund. Trotzdem, manchmal kommt es vor, dass man alleine sein möchte. Warum? Eine Puppenspielerin erzählt überraschende Geschichten in einer zauberhaften Bühne von zwei grünen Freunden. Im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter. Der Eintritt beträgt 4 € pro Person. Kinder im KNAX-­‐Club bekommen 1 € Ermäßigung. Nähere Informationen gibt es bei BWT‐Brilon Kultour unter 02961­‐969950.

Quelle: Brilon Kultour – Thomas Mester / Foto: Kröte Frieda und Frosch Fredy erleben spannende Abenteuer.

