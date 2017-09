Brilon-Totallokal: Aufgrund der DLG-Waldtage am 17.09.2017 ist das Museum Haus Hövener geschlossen

brilon-totallokal: Aufgrund der Präsentation des Museums Haus Hövener auf den DLG-Waldtagen in Brilon Madfeld bleibt das Museum am Sonntag, dem 17. September, geschlossen. An diesem Wochenende geht das Museumsteam in Kooperation mit dem Briloner Heimatbund Semper Idem e.V. und dem Geologischen Dienst NRW spannenden Fragen rund um das Thema Waldboden nach.

Woraus besteht eigentlich Sauerländer Waldboden? Warum ist er so, wie er eben ist? Und was für Rückschlüsse können wir für die Zukunft des Waldes daraus schließen? Das Museumsteam lädt hierfür zu einer kindgerechten Entdeckungstour im Wald ein.

Das Haus Hövener ist ab Dienstag, dem 19. September wieder von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.

Quelle: Carsten Schlömer, Museum Haus Hövener

