Neue Kurse der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: Einen Kurs zum Einstieg in die Bedienung von Laptop und PC startet die VHS in Olsberg am 25. September.

brilon-totallokal: „Erste Schritte an Laptop und PC“ heißt der Kurs und richtet sich an Teilnehmer, die die Grundlagen der Bedienung eines Laptops oder PCs erlernen wollen. Kursinhalte sind beispielsweise die Bedienung von Windows sowie der Einstieg ins Internet. Der Kurs findet montags von 18:30 bis 20:45 Uhr in der Hauptschule in Olsberg statt.

Im Kreativbereich bietet die VHS den Kurs „Kreative Spachtelkunst in Acryl“ an. Hier bekommen Sie unter fachkundiger Anleitung eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in die Spachtelkunst auf einer Acrylleinwand. Am Ende des Tages nehmen Sie Ihr eigenes Bild mit nach Hause! Der Kurs findet am Samstag, den 30. September, von 14:00 bis 18:00 Uhr im Atelier Guhlow in Bestwig-Nuttlar statt.

Führungskräfte-Schulung bei der VHS Brilon: Kostenloses Infotreffen

Die VHS Brilon bietet ab dem 14. Oktober ein modular aufgebautes Training für Junior-Führungskräfte an. Unter fachkundiger Leitung des erfahrenen Referenten Heiner Wettlaufer lernen die Teilnehmenden, ihre Rolle als Führungskraft auszubauen. Behandelte Themen sind u.a. soziale Kompetenzen, Personalentwicklung, Konfliktmanagement sowie die SMART-Strategie. Die Führungskräfte-Schulung kann entweder als Gesamtpaket gebucht werden oder alternativ können Interessierte auch nur einzelne Bausteine buchen. Die Termine finden jeweils samstags von 09:00 bis 16:00 Uhr im VHS-Haus in Brilon statt. Weitere Informationen sowie alle Themenschwerpunkte finden Sie auf www.vhs-bmo.de, im neuen Programmheft oder telefonisch unter 02961-6416.

Am Samstag, den 30. September, laden die VHS Brilon sowie der Referent Heiner Wettlaufer zudem alle Interessierten zu einer kostenlosen Info-Veranstaltung ein. Hier ist genug Raum für weiterführende Informationen rund um die Junior-Führungskräfte-Schulung. Natürlich kommen auch Ihre individuellen Fragen nicht zu kurz. Die Informationsveranstaltung findet um 10:00 Uhr im VHS-Haus in Brilon statt.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

