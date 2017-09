Party-Nacht der Superlative in Olsberg

Brilon-Totallokal: Sechs Mallorca-Stars bringen Konzerthalle zum Kochen Olsberg.

brilon-totallokal: Die Mallorca-Saison ist vorbei? – Umgekehrt: Jetzt geht sie richtig los! Und dabei muss das Sauerland nicht einmal in den Süden reisen, um Sonne, Sand und Party zu erleben. Denn die sechs angesagtesten Mallorca-Stars setzen sich in den Flieger, um die Konzerthalle Olsberg in die ausgelassenste Party-Meile nördlich von Bierkönig, Mega-Park und Co. zu machen.

„Dass sechs Malle-Kult-Stars gemeinsam das Sauerland zum Kochen bringen, ist ein außergewöhnliches und in dieser Form sogar einmaliges Event“, freut sich Event-Organisator Karsten Krebsbach alias DJ Käpt`n Käse. Der Name ist deshalb Programm, wenn die „Herbe Mallorca Nacht“ am Samstag, 18. November, in der Konzerthalle Olsberg stattfindet. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Dabei darf der Party-Kracher des Sommers natürlich nicht fehlen: Der Song „Anthony Modeste“ von Ikke Hüftgold. Der wohl einzige Künstler, der darauf besteht, mit einem erhobenen Mittelfinger auf der Bühne begrüßt zu werden, ist mittlerweile eine wahre Kultfigur auf Mallorca.

So skurril seine Texte und seine Auftritte sind, so echt werden sie von ihm präsentiert. Eines ist dabei auf jeden Fall garantiert: Partyspaß ohne Ende. Nummer Zwei im herben Party-Marathon ist Tobee. „Blau wie das Meer“, „Heut` ist der Teufel los“ oder der „Der Bass muss…“ haben ihn zu einem der Lieblinge der Bierkönig-Familie gemacht. Wo Tobee auf der Bühne steht, startet die Halle von Null auf 180 durch. Das gilt auch für einen gewissen Herrn „Johnny Däpp“, der jede Party zum Überkochen bringt. Lorenz Büffel – Nummer Drei in der Künstlerreihe – muss dementsprechend auch in Olsberg „däppen“. Zweimal pro Woche steht Jöli – Nummer Vier der herben Party-Giganten – live auf der Bühne des Mega-Parks. Mit seinen Hits „Wir“ oder „Geboren, um zu feiern“ darf er auf keiner Party fehlen – vor allem nicht in Olsberg.

Mit ihrer einzigartigen Bühnenpräsenz überzeugt derweil Marry – Nummer Fünf der Mallorca-Nacht – und erobert die Herzen im Sturm. Frech und sexy wird es, wenn Mia Julia, die Partykönigin und Nummer Sechs der herben Mallorca-Nacht, auf der Bühne steht. Mia Julia reißt nicht nur partywütige Männer, sondern auch Frauen mit. Und sie gibt sich rekordverdächtig: Auf dem Ballermann ist die 30-Jährige mit Krachern wie „Mallorca, da bin ich daheim“, „Auf die Liebe“ oder „Oh Baby“ die meistgebuchte Sängerin. In den kleinen Pausen zwischen den Auftritten der Künstler wird auch Gas gegeben, denn mit DJ Raini und Veranstalter DJ Käpt`n Käse sind zwei Vollblut-Party-DJs mit an Bord.

Karten für das in der Region einmalige Party-Event gibt es in der Olsberg Touristik, in allen Eventim-Vorverkaufstellen oder bei der Tickethotline unter Tel.02960/97370.

Quelle: Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon