E-Mobilität hautnah erleben

Vom 30. September bis 1. Oktober öffnet die Erlebnismesse GATE zum zweiten Mal am Paderborn-Lippstadt Airport ihre Tore. Auf 20.000 qm präsentieren sich Unternehmen und Vereine in einmaliger Atmosphäre einem breiten Publikum. Die Messe, die der Flughafen gemeinsam mit der Messe- und Eventagentur CAT marketing GmbH und unter der Schirmherrschaft der Stadt Paderborn veranstaltet, ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

Das aktuelle Sonderthema „E-Mobilität“ ist ein Highlight auf der diesjährigen Erlebnismesse. Zahlreiche Aussteller präsentieren die Bandbreite ihrer Elektrofahrzeuge, darunter Elektroautos und Zweiräder. Verschiedene Energieversorger informieren über die Ladeinfrastruktur der Region.

Unter den Ausstellern ist dieses Jahr auch der amerikanische Hersteller „Tesla Motors“ im Bereich Elektromobilität vertreten. Bernard Sander, Tesla-Experte und Firmengründer von TeslaTesten (www.tesla-testen.de) aus Paderborn, präsentiert auf der diesjährigen Erlebnismesse aktuelle Tesla-Modelle und gibt den Besuchern die Chance, diese hautnah zu erleben und zu testen. Bei Beschleunigungswerten von 0-100 km/h in unter 3 Sekunden ist für die Besucher der Spaß vorprogrammiert.

An beiden Messetagen können Besucher rund um den Quax-Hangar und auf der Parkfläche P4 direkt am Rollfeld des Flughafens Paderborn/Lippstadt eine Vielzahl an Attraktionen und Aktionen für Groß und Klein erleben: Der SC Paderborn 07 lädt zum Meet & Greet ein, Live-Shows darunter ein Auftritt des Stargastes Schäfer Heinrich, Squaredancevorführungen und diverse Teamsport-Events wie ein Menschenkickerturnier laden zum Mitmachen ein. Radio Hochstift ist live vor Ort. Zahlreiche Foodtrucks mit spätsommerlicher Chillout-Area servieren gehobenes Streetfood auf die Hand. Zudem präsentieren sich zahlreiche Aussteller zu verschiedenen Themenbereichen.

BU.: v.l.n.r.: Bernard Sander (Geschäftsführer Bernard Sander Automobile), Christian Hake (Geschäftsführer CAT marketing GmbH), Roland Hüser (Prokurist und kaufmännischer Leiter Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH)

Quelle: Anke Hammerström, CAT marketing GmbH / Bildnachweis: Foto CAT Marketing GmbH

