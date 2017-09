EDV-Kurse in Brilon

Brilon-Totallokal: Windows 10 kompakt

brilon-totallokal: Der Kurs Windows 10 Kompakt bietet für Einsteiger und Umsteiger an zwei Abenden eine schnelle Einführung in das Betriebssystem. Sie lernen übersichtlich und effizient die wichtigsten Funktionen von Windows 10 kennen, Sie erfahren, wie Sie das Betriebssystem Ihren Bedürfnissen anpassen können und erhalten nützliche Tipps & Tricks, die die Arbeit erleichtern. Der Kurs findet am Dienstag, 26.9.2017 und Mittwoch, 27.9.2017 von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr in Brilon statt.

VHS-Grundkurs Excel

Der Wochenend-Grundkurs richtet sich speziell an Interessierte, die mit dem Programm Excel noch keine oder wenige Erfahrungen gemacht haben. Die Veranstaltung beginnt quasi „bei Null“ und bietet Ihnen den systematischen Einstieg in das Programm. Sie erfahren, wie Sie Tabellen erstellen und drucken, Berechnungen mit Formeln und Funktionen durchführen, Daten sortieren und diese in Diagrammen anschaulich darstellen. Kurzum: Sie lernen, wie Sie im privaten wie im geschäftlichen Bereich das Programm einsetzen und sich viele Aufgaben damit erleichtern können. Notwendige Vorrausetzung für die Teilnahme sind Grundkenntnisse im Umgang mit Windows.

Der Kurs findet am Freitag, 29.09.2017 von 18:30 Uhr bis 20:45 Uhr und am Samstag, 30.09.2017 von 9:00 Uhr bis 14:45 Uhr in Brilon statt. Eine Fortsetzung des Kurses wird im November angeboten.

Weitere Informationen und Anmeldung unter 02961/6416, brilon@vhs-bmo.de und www.vhs-bmo.de.

Quelle: Michael Morgenroth

