Städtefreundschaft zwischen Brilon und Herbolzheim besiegelt

Brilon-Totallokal: Orkan „Lothar“ führte die Städte zusammen

brilon-totallokal: Mit der Stadt Herbolzheim im Breisgau verbindet die Stadt Brilon eine besondere Freundschaft, die aus der vorbildlichen Zusammenarbeit und gegenseitigen Hilfestellung im Zuge der Orkane „Lothar“ (1999) und „Kyrill“ (2007) hervorgegangen ist. „Es finden regelmäßige gegenseitige Besuche zu unterschiedlichsten Anlässen statt und heute wollen wir unsere 18-jährige Freundschaft endlich veredeln“, so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch in der Feierstunde. Und sein Amtskollege Ernst Schilling (Herbolzheim) fügt hinzu: „Heute ist ein Tag für Europa – mit dieser Freundschaft setzen wir, gerade in der heutigen Zeit, ein richtiges Zeichen im gegenseitigen Miteinander.“

Durch die Unterzeichnung der Freundschaftsurkunde am 14. August 2017 in Herbolzheim und der heutigen Unterzeichnung im Briloner Bürgersaal soll zwischen beiden Städten eine auf Dauer gerichtete Freundschaft formell beschlossen und die Beziehung weiter verfestigt werden. Der Rat der Stadt Brilon wie auch der Gemeinderat der Stadt Herbolzheim haben mit einstimmigen Beschlüssen ihre Unterstützung zu der Unterzeichnung der Freundschaftsurkunde zwischen den Städten Brilon und Herbolzheim und den damit verfolgten Zielen erklärt.

Quelle: i.A. Jörg Schlüter, Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon