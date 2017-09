Winfried Peters rückt für Joachim Balkenhol in den Olsberger Stadtrat nach

Brilon-Totallokal: „Wachwechsel“ im Olsberger Stadtrat

brilon-totallokal: Joachim Balkenhol aus Olsberg hat sein Ratsmandat niedergelegt. Für ihn rückt Winfried Peters in die Bürgervertretung nach. Seit 2009 gehörte Joachim Balkenhol dem Stadtrat an – „acht Jahre engagierte Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Olsberg“, resümierte Bürgermeister Wolfgang Fischer. Ein Schwerpunkt in der politischen Tätigkeit Joachim Balkenhols habe stets im Bereich Soziales gelegen; „er hatte immer ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger – vor allem auf der Gierskopp“, würdigte Wolfgang Fischer das Wirken des scheidenden Ratsmitglieds.

Neu in die Stadtvertretung kommt nun Winfried Peters. Für ihn ist die Ratsarbeit nicht unbekannt: Bereits erstmals im Jahr 1994 war er in den Stadtrat eingezogen. Im Namen aller Ratsmitglieder gratulierte Bürgermeister Wolfgang Fischer dem „Neuen“ und unterstrich die Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit.

Foto: Wachwechsel im Olsberger Stadtrat (v.li..): Bürgermeister Wolfgang Fischer mit Joachim Balkenhol und Winfried Peters.

