Nordic Walking Guide – Ausbildung beim KreisSportBund

brilon-totallokal: Der KreisSportBund Hochsauerlandkreis bietet eine Ausbildung zum „Nordic Walking Guide“ an. Am 14./15.10.2017 findet diese in der Sporthalle sowie in der Umgebung der Martinsschule in Schmallenberg-Dorlar statt.Vermittelt wird die Nordic-Walking-Grundtechnik, verschiedene Variationen, Grundlagen der Methodik sowie des Herz-Kreislauf-Systems.

Kursplanung sowie zielgruppenspezifisches Arbeiten sind weitere Themen der Ausbildung. Und alles ist natürlich mit viel Praxis hinterlegt. Leiter der Ausbildung ist Paul Hennecke aus dem Lehrteam des KSB. Er ist B-lizenzierter Präventions- und Rehabilitations-Übungsleiter und Nordic Walker der ersten Stunde. Für dieses Ausbildung, welche auch mit 15 Lerneinheiten als Fortbildung für die Übungsleiter-C-Lizenz-Verlängerung anerkannt wird, sind noch freie Plätze vorhanden.

Sie richtet sich an Übungsleiter/innen, aber auch an alle sonstigen am Thema interessierten Personen. Die Kosten betragen 70,- € mit Vereinsempfehlung, sonst 140,- €. Anmeldung bitte unter https://www.hochsauerlandsport.de im Bereich Qualifizierung. Weitere Informationen bei Jens Morgenstern unter j.morgenstern@hochsauerlandsport.de oder 02904-9763251 in der Geschäftsstelle des KSB.

Bild: Daumen hoch für die Ausbildung zum „Nordic-Walking-Guide“! / Quelle: Jens Morgenstern, KreisSportBund Hochsauerlandkreis

