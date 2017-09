Der Carolinen Design-Truck auf der Erlebnismesse GATE 2017

Brilon-Totallokal: 24 Prozent der Arbeitsplätze im Hochsauerlandkreis durch Computer ersetzbar

brilon-totallokal: Vom 30. September bis 1. Oktober öffnet die Erlebnismesse GATE zum zweiten Mal am Paderborn-Lippstadt Airport ihre Tore. Auf 20.000 qm präsentieren sich Unternehmen und Vereine in einmaliger Atmosphäre einem breiten Publikum. Die Messe, die der Flughafen gemeinsam mit der Messe- und Eventagentur CAT marketing GmbH und unter der Schirmherrschaft der Stadt Paderborn veranstaltet, ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

Ein Geniestreich aus Colanis kreativer Feder steht für den unverwechselbaren Markenauftritt von Carolinen: Der Carolinen Design-Truck. Das aufmerksamkeitsstarke Gefährt präsentiert sich dieses Jahr auf der Erlebnismesse GATE. Live dürfen Besucher den „Lastkraftwagen der besonderen Art“ sehen, erleben und bestaunen.

„Mit dem Carolinen Design-Truck dürfen wir über 16 Meter ‚Colani‘ unser Eigen nennen“, betont Maik Ramforth-Wüllner, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Mineralbrunnen Wüllner, stolz. „Sein individuelles Design ist wie die Marke Carolinen: wegweisend und innovativ.“ Mehr als fünf Jahre Entwicklungszeit stecken in dem hochkarätigen Fahrzeug, 2002 eroberte dann das erste Exemplar die Straßen in und um Bielefeld: Seitdem rollen 18 Tonnen mit 400 PS auf vier Achsen durch das nordwestdeutsche Vertriebsgebiet.

An beiden Messetagen können Besucher rund um den Quax-Hangar und auf der Parkfläche P4 direkt am Rollfeld des Flughafens Paderborn/Lippstadt eine Vielzahl an Attraktionen und Aktionen für Groß und Klein erleben: Der SC Paderborn 07 lädt zum Meet & Greet ein, Live-Shows darunter ein Auftritt des Stargastes Schäfer Heinrich, Squaredancevorführungen und diverse Teamsport-Events wie ein Menschenkickerturnier laden zum Mitmachen ein. Radio Hochstift ist live vor Ort. Zahlreiche Foodtrucks mit spätsommerlicher Chillout-Area servieren gehobenes Streetfood auf die Hand. Zudem präsentieren sich zahlreiche Aussteller zu verschiedenen Themenbereichen.

Weitere Informationen rund um die Erlebnismesse am Paderborn-Lippstadt Airport gibt es unter www.gatemesse.de.

BU.: v.l.n.r.: Promotionteam von Carolinen mit Frau Birgit Laporte-Tiemann (Marketing Carolinen), Anke Hammerström (Marketing CAT marketing GmbH), Klaus Wolff (Truck-Verantwortlicher Carolinen)

Quelle: Anke Hammerström, CAT marketing GmbH / Bildnachweis: Foto CAT Marketing GmbH

