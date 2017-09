Fortbildungen für Übungsleiter B im Reha-Sport

Brilon-Totallokal: Auch Verlängerung der C-Lizenz möglich

brilon-totallokal: Der KreisSportBund Hochsauerlandkreis bietet zwei Fortbildungen für Übungsleiter/innen mit der B-Lizenz Rehabilitation an.

Zum Einen das Thema „Zirkeltraining“ am Samstag, den 07.10.2017, zum Anderen das Thema „Functional Training“ am Sonntag, den 08.10.2017.

Diese finden in der Dreifachsporthalle des Berufskollegs Olsberg von 09:00-17:00 Uhr statt.

Inhalte Zirkeltraining: Methodik des Zirkeltrainings verstehen, erarbeiten und erfahren. Orientierung an Besonderheiten und Ressourcen der Betroffenen. Erarbeitung und Vorstellung von kreativen Zirkel-Übungen mit verschiedenen Schwerpunkten wie z.B. Kraft, Koordination, Ausdauer, gemischte Zirkel unter Einbindung von Alltagsmaterialien und Kleinstgeräten.

Inhalte Functional Training: Funktionelles Training ist eine alltagsrelevante Trainingsform. Sie beinhaltet komplexe Bewegungsabläufe, die mehrere Gelenke und Muskelgruppen gleichzeitig beanspruchen. Umsetzung in die Praxis und Erarbeitung von passenden Übungen für eine Rehasportstunde.

Für dieses Fortbildungen, welche mit je 8 Lerneinheiten für die Übungsleiter-B-Lizenz Reha sowie C-Lizenz-Verlängerung anerkannt wird, sind noch freie Plätze vorhanden. Die Kosten betragen je 40,- € mit Vereinsempfehlung, sonst je 80,- €. Anmeldung bitte unter https://www.hochsauerlandsport.de im Bereich Qualifizierung.

Weitere Informationen bei Jens Morgenstern unter j.morgenstern@hochsauerlandsport.de oder 02904-9763251 in der Geschäftsstelle des KSB.

Quelle: Jens Morgenstern, KreisSportBund Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon