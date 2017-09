Neues Angebot der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Brilon-Totallokal: Digitale Stammtische

brilon-totallokal: In diesem Semester bietet die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg mit den sogenannten „Digitalen Stammtischen“ ein neues und modernes Lernangebot an. Die „Digitalen Stammtische“ beschäftigen sich mit Fragen rund um digitale Themen im Umgang mit PC, Smartphone und Internet. Das Besondere bei diesem Veranstaltungsformat: Die jeweiligen Experten werden vor Ort per Videokonferenz zugeschaltet. Diese beantworten live per Stream Ihre individuellen Fragen zum Veranstaltungsthema. Im Anschluss an die Veranstaltung werden sämtliche Fragen protokolliert und allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt.

Die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg bietet insgesamt vier „Digitale Stammtische“ in diesem Semester an. Die erste Veranstaltung findet am Freitag, dem 6. Oktober, zum Thema „Digitaler Nachlass – Spuren im Netz, Spuren für die Ewigkeit?“ im Briloner VHS-Haus statt. In der folgenden Woche wird am Freitag, dem 13. Oktober, im Marsberger Bürgerhaus über „Cybercrime – Verbrechen über das Internet“ informiert. Am Freitag, dem 20. Oktober, geht es wieder im Briloner VHS-Haus um die Frage „Wie funktioniert das Bezahlen mit dem Smartphone? Wie sicher ist es?“. Den Abschluss bildet das Thema „Soziale Netzwerke und die Generation 60+“, welches am Freitag, dem 27. Oktober, in der VHS-Geschäftsstelle in Olsberg stattfindet.

Alle Veranstaltungen beginnen jeweils um 14:00 Uhr und dauern circa eine Stunde. Die Teilnahme ist kostenlos. Zur besseren Planung ist eine vorherige Anmeldung unter www.vhs-bmo.de oder telefonisch unter 02961-6416 (Brilon), 02992-1280 (Marsberg) oder 02962-3080 (Olsberg) notwendig.

Quelle: Friederike Gretsch

