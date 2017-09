Norbert Walter-Borjans nimmt Bigge unter die Lupe

Brilon-Totallokal: Der Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese beim Dorfspaziergang durch Bigge…

brilon-totallokal: Am Montag, den 18. September, unternahm der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese einen Dorfspaziergang durch Bigge. Zunächst sah sich der parlamentarische Staatssekretär für Wirtschaft und Energie die Vorzeigeprojekte sowie vorhandene „Baustellen“ an. Begleitet wurde er von dem ehemaligen Finanzminister in NRW Norbert Walter-Borjans, der seinen Besuch erst für 18 Uhr angekündigt hatte, aber als Überraschungsgast bereits um 16 Uhr bei dem Rundgang teilnahm. Gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern wurden die Stärken und Schwächen von Bigge dargestellt sowie neue Lösungsansätze besprochen. Vorbei ging es am Kunstrasenplatz und an der Bigger Schützenhalle. Im Anschluss wurde gemeinsam mit Norbert Walter-Borjans und Dirk Wiese im Restaurant Schiffchen in Olsberg diskutiert. Die Interessierten hatten die Möglichkeit Fragen an den früheren Finanzminister aus NRW und an den parlamentarischen Staatssekretär zu stellen.

Bei der Diskussion ging es neben der Bundestagswahl im Allgemeinen auch um das Finanzkonzept der SPD. „Für uns geht es um Steuergerechtigkeit. Wir wollen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit mittleren und kleinen Einkommen bei Steuern und Abgaben entlasten. Dabei legen wir einen Schwerpunkt auf Familien und Alleinerziehende. Starke Schultern können und müssen mehr als schwache tragen“, so Walter-Borjans während der Veranstaltung. Die SPD möchte Einkommen aus Kapital gleich besteuern wie Einkommen aus Arbeit. Zudem soll die Finanztransaktionssteuer endlich eingeführt werden, mit der der Handel mit Aktien und Anleihen besteuert wird.

„Wir als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen wollen unser Land modernisieren und Geld für unsere Kinder, für eine leistungsfähige Infrastruktur und für den sozialen Zusammenhalt in die Hand nehmen. Wir müssen jetzt in die Zukunft investieren“, so Dirk Wiese.

