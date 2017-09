Sensburg informiert sich bei Waldtagen über den Beruf des Baumpflegers

Brilon-Totallokal: Durch den Klimawandel und die stetige Veränderung der Natur ist es wichtig, die Bäume auch in luftigen Höhen zu pflegen.

brilon-totallokal: Bei einem Rundgang über den Messebereich der DLG-Waldtage in Madfeld informierte sich der heimische Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg am Stand der „freeworker“ über den Beruf des Baumpflegers. Durch den Klimawandel und die stetige Veränderung der Natur ist es wichtig, die Bäume auch in luftigen Höhen zu pflegen.

Die Münchner Baumschule bietet zu diesem außergewöhnlichen Beruf auch einen SKT-B Kurs (Seilklettertechnik – Stufe B) in Medebach an. Schwerpunkte des 40-stündigen Kurses sind unter anderem die Material- und Knotenkunde, der Einsatz von Motorsägen, Schnitttechniken oder die innovativen Klettertechniken im gesamten Kronenbereich. Eine Arbeitsmedizinische Untersuchung (AMU) nach G41 und G25, ein Ersthelferkurs (9 UE), ein SKT-A Zertifikat, Motorsägen-Fachkunde (AS I), 300 Stunden Kletterpraxis und eine eigene Kletterausrüstung sind zudem Voraussetzung. Die Schulung findet vom 09.10.2017 bis 13.10.2017 in Medebach statt. Interessierte können sich gerne bis zum 25.09.2017 bei Gabi Weber (Kursorganisation) entweder per Mail g.weber@baumkletterschule.de oder per Telefon 08105-272 701 melden.

Quelle: Stephan Vormann

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon