Blütenzauber in der Küche?

Brilon-Totallokal: Na klar, das geht und schmeckt!!

brilon-totallokal: Der Kneippverein Brilon e.V. bat zu Tisch. Unter dem Motto „Essbarer Blütengarten“ führten die Kräuterexpertin Rita Karte und Petra Hillebrand durch die Blütenpracht des Kneipp-Gartens.

Trotz der widrigen Wetterbedingungen trafen sich die interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ausgerüstet mit Regenjacken und Schirmen, am 12.8.17 um 14.00 Uhr im Kneipp-Garten im Kurpark. Das ungemütliche Wetter tat dem Eifer und der Motivation der Gruppe keinen Abbruch.

Schafgarbe, Blutweiderich, Weinraute und viele mehr buhlten im blühenden Garten darum, von den Teilnehmern bestimmt und beschrieben zu werden. Erkennungsmerkmale der Pflanzen und ihre Verwendung in der Küche oder als Heilmittel, das galt es zu erfahren.

Im Anschluss an die Kräuterführung im Garten wurden leckere und dazu noch dekorative Köstlichkeiten in den Räumlichkeiten des „Hotel am Kurpark“ gezaubert: Ringelblumenplätzchen, gefüllte Blüten mit Lachsfrischkäse und grüne Kräuterbrötchen stießen auf die zufriedene Zustimmung der Teilnehmer/innen. Farben, Gerüche und Aromen sprachen die Sinne der Kräuterinteressierten an. Mit Reibschale und Stößel entstanden bunte und aromatische Kräutersalze und Blütenzucker, die ansprechend verpackt mit nach Hause genommen werden konnten.

Damit die erprobten Rezeptideen auch zuhause noch präsent sind, bekam jeder Teilnehmer eine ausführliche Info Mappe mit Rezepten und Tipps für die Blütenküche ausgehändigt. Ein informativer und ausgefüllter Nachmittag endete mit der Überzeugung, dass eine Wiederholung erwünscht ist, und dass es je nach Jahreszeit fast unerschöpfliche neue Rezeptideen gibt….

Quelle: Petra Hillebrand

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon