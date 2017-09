Der neue Schulkalender ist da

Brilon-Totallokal: Bereits zum 5. Mal präsentiert das Gymnasium Petrinum seinen Schulkalender.

brilon-totallokal: Für das Jahr 2018 hat die Fachschaft Kunst aus über 100 Schülerarbeiten wieder einen Kalender zusammengestellt, in dem Ergebnisse aus dem Unterricht der Jahrgangsstufen 5 bis Q2 des vergangenen Schuljahres präsentiert werden. Der Kalender gibt Einblicke in die vielfältigen Themenbereiche des Kunstunterrichts. Im Kalendarium findet man neben allen Ferienterminen auch Termine von Schulfahrten, zentralen Prüfungen etc. Somit ist der Kalender ein hilfreicher Begleiter durch das Schuljahr für die ganze Familie. Das handliche Format hat sich bewährt und wurde beibehalten. Auch der Preis konnte gehalten werden.

Der Kalender ist ab sofort am Petrinum und über die Buchhandlungen Podszun und Käpt’n Book zum Preis von 8€ erhältlich.

Quelle: S. Paschkewitz

