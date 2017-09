Golf-Vergnügen für jedermann.

Brilon-Totallokal: Nur noch wenige Meter bis zum Loch

brilon-totallokal: Spielen Sie Par oder schaffen Sie den Birdie? Auf dem Golfplatz liegen sportlicher Wettkampf und sorgenfreies Spiel nahe beieinander. Als Gast in Brilon & Olsberg spielen Sie auf dem 9-Loch-Turnierplatz am Rande Brilons in ruhiger, aussichtsreicher Lage. Im Sauerland finden Sie zahlreiche weitere Golfplätze, die gleichermaßen Hobbysportler und Golfprofis Freude bereiten. Sie haben noch keine Platzreife? Dann probieren Sie das Golfen doch einfach mal auf dem 6-Loch-Kurzplatz in Brilon aus.

Dieser ist für alle Interessierten zugänglich. Der 9-Loch-Turnierplatz: Unser gepflegter 9-Loch-Turnierplatz mit 13 verschiedenen Abschlägen bietet einen herrlichen Panoramablick über das „Land der 1000 Berge“. Golfer ab Stammvorgabe 54 erwartet eine abwechslungsreiche Golfrunde, die in unserem neuen Clubhaus mit grosser Sonnenterrasse ihren Abschluss findet. 6-Loch-Kurzplatz Für Familien mit Kindern und alle, die Golf kennenlernen wollen – Einfach vorbeikommen und spielen – Ohne Vorkenntnisse – Ohne Clubmitgliedschaft – Golfausrüstung wird gestellt Gästetag und Schnupperkurs Die Gästetage: Dies ist die schnellste Art, den Golfsport kostenlos kennenzulernen. Machen Sie doch einfach mit! Kurze Einführung durch den Golflehrer. Schläger werden gestellt.

Termine bitte unter 02961 – 53550 erfragen. Der Schnupperkurs: Die ersten, intensiveren Versuche mit dem Golfball: – 2 Stunden Probetraining mit dem Golflehrer am Wochenende 14-16 Uhr – Schläger und Bälle werden gestellt Preis pro Person 25,- Euro Termine bitte unter 02961 – 53550 erfragen. Das Clubhaus mit Sonnenterrasse und herrlicher Aussicht auf den Platz lädt ein 2013 wurde das neue Clubhaus am „Hölsterloh 6“ erbaut. Von der Terrasse können Golfinteressierte bei Kaffee und Kuchen etc. den Aktiven beim Putten, Chippen oder einem Abschlag über 150-200 m zusehen. Kommen Sie einfach mal vorbei und sprechen Sie die anwesenden Mitglieder ruhig an.

Sie geben gern Auskunft über alle Fragen des Golfsports und des Clublebens. Golfclub Brilon e.V. Hölsterloh 6, 59929 Brilon Tel.: 0 29 61 – 53 55 0 Fax: 0 29 61 – 53 55 1 info@golfclub-brilon.de www.golfclub-brilon.de Gastronomie: Tel.: 0 29 61 – 98 95 86

