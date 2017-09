„Lesespaß von Anfang an – so gelingt es“

Brilon-Totallokal: Auf Einladung der Stadtbibliothek Brilon und der Sparkasse Hochsauerland kommt Christine Kranz von der Stiftung Lesen in Mainz nach Brilon.

brilon-totallokal: Christine Kranz ist seit 1991 Jahren als Referentin für Leseförderung bei der Stiftung Lesen tätig ist. Ihr Hauptanliegen ist es, Kinder für die Faszination von Geschichten zu begeistern.

Nachdem Frau Kranz schon im letzten Herbst in Brilon zu Gast war und über die Leseförderung mit Flüchtlingskindern referiert hat, wird sie am Samstag, den 7. Oktober 2017 einen Workshop durchführen. Eingeladen sind dieses Mal Menschen, die gerne Kindern vorlesen möchten, ehrenamtliche Vorlesepaten in Kindergärten und Mitarbeiterinnen in den Kindergärten. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht die spielerische Leseförderung mit kreativen Ideen und dem Einsatz verschiedener Medien.

Die Veranstaltung findet von 11.30 bis 16 Uhr in der Stadtbibliothek Brilon statt. Für einen Mittagsimbiss ist gesorgt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung wird bei der Stadtbibliothek Brilon (telefonisch unter 0 29 61 / 794-460 oder per E-Mail an info@stadtbibliothek-brilon.de) gebeten.

Bild: Christine Kranz

Quelle: i.A. Andrea Wind, Stadt Brilon

