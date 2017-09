TSV Bigge-Olsberg Leichtathletik

Brilon-Totallokal: Zwei Titel und fünf dritte Plätze für Leichtathleten des TSV Bigge-Olsberg bei Südwestfalenmeisterschaften in Iserlohn

brilon-totallokal: Gleich zu Beginn sorgte die 4×75-Staffel mit Victoria Blei, Amy Frese, Jill Kemp und Mara Klauke im Iserlohner Hembergstadion für einen Paukenschlag. Mit herausragenden Wechseln steigerten sie ihre bisherige Saisonbestzeit um über eine Sekunde auf 41,29sec und gewannen überlegen vor der favorisierten Staffel der Startgemeinschaft Olpe/Fretter. Zweimal auf dem Bronzerang landete Lukas Gerke in der M14 im Weitsprung und Speerwurf.

Besonders seine Speerwurfleistung von 28,71m konnte sich sehen lassen. Gleich dreimal ging Pauline Theine in der W14 an den Start. Nach dritten Plätzen über 100m und im Weitsprung holte sie sich den nächsten Titel im Hochsprung mit übersprungenen 1,60m. Ihre Schwester Hannah hatte im 800m-Wettbewerb der W13 etwas Pech, da sie in den langsameren Lauf gesetzt wurde. Hannah zeigte ein couragiertes Rennen von der Spitze weg. Jedoch fehlte ihr auf der zweiten Runde etwas die Konkurrenz. Sie gewann den Lauf zwar deutlich in 2:47,86 min, doch in der Endabrechnung beider Rennen wurde sie mit dieser Zeit Dritte. Zum Südwestfalenmeistertitel fehlten Hannah nur 49/100-Sekunden.

BU.: vlnr. Jill Kemp, Victoria Blei, Amy Frese, Mara Klauke

Quelle: Matthias Klauke, TSV Bigge-Olsberg

