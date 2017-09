Alt-Senioren TUS Madfeld erringen Fußball Stadtthron 2017

Brilon-Totallokal: Die der Alt-Senioren Stadtmeisterschaften 2017 wurden am 16. September durch den TuS Madfeld ausgerichtet

brilon-totallokal: Bei bestem Fußball Wetter waren bis auf den BV Alme alle Alt-Senioren Teams der Stadt Brilon in Madfeld vertreten. Als Ausrichter stellte der TuS Madfeld zwei Mannschaften. Bei einem Kleinfeldturnier sollten in 2.Gruppen die Finalisten der Endspiele ermittelt werden.

In der Vorrunde konnte sich in der Gruppe A der TuS Madfeld I für die Halbfinalspiele ohne Punktverlust, sowie der SV Brilon durchsetzen, der lediglich im Gruppenspiel gegen den TUS Madfeld I mit 0 zu 2 unterlag. Platz 3 in der Gruppe A ging an die SG Hoppecke/ Messinghausen / Bontkirchen, den 4 Platz belegte die SG Scharfenberg /Altenbüren.

In der Gruppe B qualifizierte sich für die Halbfinalspiele die SG Thülen / Rösenbeck / Nehden vor dem TuS Madfeld II. Dritter Platz in der Gruppe B belegte das Team aus Petersborn- Gudenhagen. In den Halbfinal Begegnungen setzte sich dann der SV Brilon mit 3 zu 1 gegen die SG Thülen / Rösenbeck / Nehden durch. In einem reinen Madfelder Halbfinale siegte der TuS Madfeld I mit 4 zu 2 gegen TuS Madfeld II.

Der 3. Platz wurde anschließend im Elfmeterschießen ermittelt. Hier gewann der TUS Madfeld II mit 4 zu 1 gegen die SG Thülen / Rösenbeck / Nehden und wurde somit Dritter Stadtmeister. In einem hochspannenden, Kampf-betonten Finale trafen, wie schon in der Vorrunde, der TUS Madfeld I und der SV Brilon aufeinander. Nach regulärer Spielzeit stand es 2 zu 2 Unentschieden. Die Entscheidung um den Stadtmeistertitel musste nun im 9 Meter Schießen fallen. Hier setzte sich der TuS Madfeld I mit 5 zu 4 durch.

Nach der Siegerehrung die durch einen Vertreter des Stadtverbandes und durch den Obmann des TUS Madfeld Harald Wittkopp durchgeführt wurde, war der Jubel bei den Madfelder Oldies und Gästen groß, da nach über 30 Jahren wieder der Stadtpokal auf dem Feld nach Madfeld geholt werden konnte.

Foto vom Stadtmeistermannschaft 2017 TUS Madfeld

Quelle: Harald Wittkopp, TUS Madfeld

