Berufsstart für Auszubildende bei Oventrop

Brilon-Totallokal: Zum neuen Ausbildungsjahr 2017/2018 sind 19 Schulabsolventen bei Oventrop in Olsberg und Brilon ins Berufsleben gestartet.

brilon-totallokal: Mit einem vielfältigen Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten ist der Hersteller von Armaturen und Systemen für Heizen, Kühlen und Trinkwasser einer der größten industriellen Ausbilder in der Region. Während der Ausbildung in einem handwerklich/technischen oder kaufmännischen Beruf durchlaufen die jungen Menschen verschiedene Bereiche des Unternehmens.

Dabei setzt Oventrop auf eine hochwertige Ausbildung, um den Bedarf an qualifizierten jungen Mitarbeitern auch in Zukunft decken zu können.

Die Ausbildungsplätze sind sehr gefragt. Zurzeit sind 69 Auszubildende bei insgesamt ca. 950 Mitarbeitern an den Standorten Olsberg und Brilon beschäftigt.

