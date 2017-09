SV 20 Brilon empfängt TuS Sundern zum Spitzenspiel am Kirmessonntag

Brilon-Totallokal: Zwei Sauerländer Traditionsvereine treffen aufeinander..

brilon-totallokal: Am siebten Spieltag der Bundesliga des Sauerlandes treffen im Spitzenspiel zwei Sauerländer Traditionsvereine aufeinander. Beide Mannschaften mussten in der letzten Spielzeit lange um den Klassenerhalt bangen und haben sich im Sommer personell erfolgreich neu aufgestellt. Dem TuS Sundern ist mit der Verpflichtung von Chedli Melki, der vom Landesligisten SV Hüsten 09 ins Röhrtal gewechselt ist, ein echter Transfercoup gelungen. Melki gehörte in den letzten Jahren zu den überragenden Fußballern im Sauerland. Zudem konnte im Sommer mit Carsten Krämer ein neuer Trainer verpflichtet werden, der zuvor beim BC Eslohe sehr erfolgreiche Arbeit geleistet hatte.

Der SV 20 Brilon fiebert nach dem überzeugenden 3:1-Auswärtssieg beim Titelaspiranten SF Birkelbach dem Spitzenspiel vor eigenem Publikum entgegen. Stephan Vogel hatte sein Team taktisch hervorragend auf den Gegner Birkelbach eingestellt und zeigte sich nach Spielschluss zudem mit der Effektivität im Torabschluss sehr zufrieden. Personell sieht es beim SVB recht gut aus. Ausfallen werden voraussichtlich nur Dardan Kodra wegen einer Nasen OP und Christoph Gruß wegen einer Verletzung aus dem Birkelbachspiel. Nach langer Auszeit kehrte in Birkelbach Nico Stappert wieder in den SVB-Kader zurück. Damit stellt Stappert natürlich auch für das Spiel gegen den ehemaligen Verbandsligisten eine Option dar. Beide Mannschaften –derzeit Dritter und Vierter der Tabelle- wollen mit einem Sieg auf Tuchfühlung zum Spitzenreiter FC Arpe-Wormbach und dem Zweitplatzierten TuS Langenholthausen bleiben.

Foto: Auch gegen den TuS Sundern erwartet der SV Brilon ein volles Haus an der Jakobuslinde.

Quelle: Jürgen Hillebrand.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon