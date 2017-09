Brilon-Totallokal: Zu einer gemeinsamen Wahlinformationsveranstaltung traten die Bundestagsabgeordneten Prof. Dr. Patrick Sensburg und der Parlamentarische Staatssekretär aus Jens Spahn an den Brilon Arkaden auf

brilon-totallokal: Zu einer gemeinsamen Wahlinformationsveranstaltung traten die Bundestagsabgeordneten Prof. Dr. Patrick Sensburg und der Parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesfinanzministerium Jens Spahn am 19. September an den Brilon Arkaden auf. Sie führten mit interessierten Bürgern ausführliche Gespräche über die anstehende Bundestagswahl am 24. September. Unterstützt wurden sie tatkräftig von Mitgliedern des CDU Stadtverbandes Brilon und der Jungen Union Brilon.

Bu.: Mit Mitgliedern der CDU und der Jungen Union vor dem Einsatz. von Li. Prof. Dr. Patrick Sensburg, Jens Spahn (beide MdB) Wolfgang Dickmann CDU Stadtverbandsvorsitzender.

Quelle: Peter Kasper

